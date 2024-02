André Ventura diz que as eleições nos Açores vão ser a grande inspiração para as legislativas nacionais.

No último comício em São Miguel, o presidente do Chega insistiu que o partido vai ter um grande resultado na região.



André Ventura afasta responsabilidades pela crise política nos Açores e acrescenta que José Manuel Bolieiro vai ser julgado, no domingo, por não ter apresentado um novo orçamento.