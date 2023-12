Eleições PS. Daniel Adrião acredita que votações foram condicionadas pelas Legislativas em março

O candidato Daniel Adrião já se encontra na sede do PS, onde vai acompanhar os resultados da eleições. Para o socialistas, as votações foram condicionadas pela escolha do candidato a primeiro-ministro e das eleições Legislativas marcadas para março de 2024.

Sobre os resultados preliminares, que dão menos de um por cento à candidatura de Daniel Adrião, o socialista considera que "o que correu mal" foi "estas terem sido umas eleições internas, sobretudo, baseadas na candidatura e na escolha do candidato do Partido Socialista a primeiro-ministro".



"Estas eleições aconteceram num ambiente muito especial, muito particular, com eleições legislativas em março. E, portanto, isso condicionou (...) o debate interno dentro do Partido Socialista, porque o afunilou na questão da escolha do candidato a primeiro-ministro", argumentou.



Sobre a sua candidatura, garantiu que se bateu "sobretudo por ideias".