Pedro Nuno Santos votou em São João da Madeira. O candidato diz estar "confiante" e satisfeito com a campanha. Se vencer, diz que contará com José Luís Carneiro. Se perder, garante que o partido irá continuar a contar consigo. Daniel Adrião votou em Lisboa. O candidato diz-se satisfeito com a mobilização interna do PS.