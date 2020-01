Eleições PSD. Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz disputam liderança no próximo sábado

Rui Rio insiste no apelo ao "bom senso" nas eleições internas do PSD. O atual presidente do partido alerta que o não cumprimento das regras pode resultar numa impugnação das diretas. Outro candidato, Luís Montenegro reitera que o único adversário é António Costa.