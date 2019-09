Partilhar o artigo Eleições. Rui Rio diz que PAN é fundamentalista e André Silva acusa PSD de apoiar políticas do século passado Imprimir o artigo Eleições. Rui Rio diz que PAN é fundamentalista e André Silva acusa PSD de apoiar políticas do século passado Enviar por email o artigo Eleições. Rui Rio diz que PAN é fundamentalista e André Silva acusa PSD de apoiar políticas do século passado Aumentar a fonte do artigo Eleições. Rui Rio diz que PAN é fundamentalista e André Silva acusa PSD de apoiar políticas do século passado Diminuir a fonte do artigo Eleições. Rui Rio diz que PAN é fundamentalista e André Silva acusa PSD de apoiar políticas do século passado Ouvir o artigo Eleições. Rui Rio diz que PAN é fundamentalista e André Silva acusa PSD de apoiar políticas do século passado