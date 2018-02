Partilhar o artigo Elina Fraga não está surpreendida “com o ruído” à volta do seu nome Imprimir o artigo Elina Fraga não está surpreendida “com o ruído” à volta do seu nome Enviar por email o artigo Elina Fraga não está surpreendida “com o ruído” à volta do seu nome Aumentar a fonte do artigo Elina Fraga não está surpreendida “com o ruído” à volta do seu nome Diminuir a fonte do artigo Elina Fraga não está surpreendida “com o ruído” à volta do seu nome Ouvir o artigo Elina Fraga não está surpreendida “com o ruído” à volta do seu nome

Tópicos:

Comissão Política, Ordem dos Advogados, PSD, bastonária, Elina Fraga,