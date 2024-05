"Em termos de legislação ambiental, por exemplo, mais de 80% é decidido em Estrasburgo"

É fundamental que as pessoas percebam a importância do que se faz no parlamento europeu. E é isto que move Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN, um apaixonado por dança, ciência política e animais.

Pedro Fidalgo Marques é o cabeça de lista do PAN às eleições europeias. É membro da Comissão Política Nacional do Pessoas Animais Natureza e procura agora chegar ao Parlamento Europeu, representando o partido.



O PAN não tem representação europeia, depois de Francisco Guerreiro, que tinha sido eleito em 2019, ter abandonado o partido. Pedro Fidalgo Marques garante que a situação não se vai repetir e se houvesse divergências, entregaria o mandato.



Desde muito cedo, o sonho do cabeça de lista do PAN era mudar o mundo e, em entrevista à jornalista Cláudia Godinho, Pedro Fidalgo Marques diz que acredita que o Parlamento Europeu pode permitir realizar esse objetivo.