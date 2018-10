EMEL: Contratação de deputado municipal gera desconfiança

RTP10 Out, 2018, 19:45 | Política

O jornal eletrónico Observador alega que a contratação está a gerar desconfiança nos adversários políticos da Câmara de Lisboa e mal-estar dentro da própria EMEL.



Entrevistado pelo mesmo jornal, Rui Costa nega que a sua contratação seja uma tentativa do PS para comprar o seu voto na Assembleia Municipal. O agora deputado municipal independente diz ter “uma aura de irreverência e de pensamento próprio [que não deixará que] seja posta em causa por esta contratação”.



Rui Costa reconhece, no entanto, que existe a hipótese de ter sido contratado pela EMEL com essa intenção e admite ficar “muito desiludido” se essa possibilidade se verificar. Ainda ao Observador, o deputado argumentou: “Pode verificar-se que votei várias vezes contra o Bloco de Esquerda assim como votei várias vezes contra o PS. E é assim que vou continuar a fazer”, destacou o deputado, antes de concluir, “votar de acordo com aquilo que penso e cumprindo com o programa pelo qual fui eleito”.



O presidente da EMEL, por sua vez, explicou ao Observador que “A contratação do Dr. Rui Costa vem suprir uma lacuna que existia na empresa, na área jurídica, que se prende com o direito rodoviário”. E que a decisão de contratar Rui Costa foi, “como todas as contratações para a empresa”, tomada pela Administração da EMEL.



Questionado sobre se o PS, através do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, ou do vereador Miguel Gaspar, tinha interferido na decisão, Luís Natal Marques deu a entender que a decisão foi tomada pela administração.



Rui Costa é advogado, licenciado em direito pela FDUL. Foi deputado municipal pelo PS em S. Pedro do Sul entre 1997 e 2001 e vereador da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul de 2001 a 2005. Regressou à mesma Assembleia Municipal em 2009, encabeçando a lista do Bloco de Esquerda.