Empresário recebido em Belém preconiza "imposto Covid"

A confederação foi recebida pelo presidente da República e garante que esta quantia seria apenas para servir de "ventilador" às micro empresas que estão em situação "calamitosa".



Pedem ainda apoios para os sócios gerentes e que as dividas à segurança social e ao fisco não impeçam o acesso a linhas de crédito.



Marcelo Rebelo de Sousa ouviu ainda o presidente do conselho de administração da Altri, uma empresa cotada em bolsa.



Paulo Fernandes quer a abertura rápida da economia e não tem dúvidas de que serão os portugueses a pagar esta crise com um imposto "Covid".