Empréstimos portugueses financiam exportações para Angola

Com o passado "irritante" a ficar lá atrás, António Costa só quer falar do futuro. Aos empresários portugueses, o primeiro-ministro anunciou um reforço em mais 500 milhões de euros da linha de crédito às exportações para Angola, que contava já com mil milhões.



Sobre as dívidas de Angola a empresas portuguesas, o primeiro ministro fala em sinais positivos e destaca os acordos que vão ser assinados.



Sobre dupla tributação, sobre cooperação e mais ligações aéreas entre Lisboa e Luanda, são um sinal de que, ao nível político, as relações não só estão boas, como estão sólidas e com grande perspetiva de se poderem aprofundar ao longo dos próximos anos.



Mais do que uma visita, esta é considerada uma viagem que marca um novo ciclo das relações entre Portugal e Angola.