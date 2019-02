Energia. Ex-ministro de Passos Coelho denuncia compadrio entre privados e Estado

O ministro da Economia do governo de Passos Coelho disse que cortou 3500 milhões de euros nas rendas e que na altura enfrentou a oposição do ministro das Finanças, Vitor Gaspar, que receava impactos na privatização da EDP.



O ministro da Economia de Passos Coelho revelou que se nada fosse feito, o prejuízo para as famílias e empresas com os custos da energia seria enorme.



Entre outras medidas, foi proposta a criação de uma contribuição sobre o setor, recusada por Vítor Gaspar.



Nas contas de Santos Pereira, cortaram-se 3500 milhões de euros nas rendas da energia. Conclui que as medidas tomadas surtiram efeito, e dá como exemplos a baixa da dívida tarifária desde 2015 e os recentes cortes nas tarifas reguladas de eletricidade.