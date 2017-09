Enfermeiros marcham hoje em protesto entre S. Bento e Belém

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Para esta tarde está marcada uma manifestação, destes profissionais, que começa junto à assembleia da República e termina em frente ao Palácio de Belém.



Uma manifestação que vai contar, segundo os sindicatos, com a presença de enfermeiros de vários pontos do país.



No Porto à porta do hospital de São João já se encontram dezenas de enfermeiros.



Estes profissionais da saúde viajam até Lisboa e trazem na mão cravos, como constatou a jornalista da Antena 1, Rosa Azevedo.