Engenheiros já podem assinar projetos de arquitetura

Foto: Reuters

Apesar da divisão nas bancadas do PS e do CDS, o voto em bloco do PSD a favor da medida acabou por dar luz verde a esta mudança, fortemente criticada pela Ordem dos Arquitetos.



A questão sobre a criação de um estatuto do cuidador informal, da pessoa com doença de Alzheimer e outras demências, também esteve em debate, mas não se chegou a uma votação.



Cuidadores e familiares de doentes estiveram concentrados esta manhã, em protesto, junto à Assembleia da República.