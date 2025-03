Entidade para a Transparência está a "verificar" declarações de rendimentos de Montenegro

As declarações de rendimentos, património e interesses do primeiro-ministro estão em "verificação". É a informação, sem mais detalhes, dada à agência Lusa pela Entidade para a Transparência.

Luís Montenegro pediu no início da semana uma auditoria sobre o cumprimento e evolução de todas as obrigações declarativas. O primeiro-ministro afirmou ser detentor de um património totalmente compatível e suportado pelos rendimentos do trabalho da família.



Ainda assim, avançou com este requerimento por causa de alegadas condutas no âmbito profissional e patrimonial assentes em incorreções, imprecisões ou interpretações jurídicas altamente discutíveis.



A Entidade da Transparência, que funciona junto do Tribunal Constitucional, procede à análise e fiscalização da declaração única. Mas pode apenas emitir recomendações genéricas.