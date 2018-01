Entrada de animais em estabelecimentos já tem redação legal

Foto: Reuters

O texto que consta no novo diploma já foi aprovado, por larga maioria, em sede de especialidade. Agora vai ser votado na Assembleia da República. Em caso de aprovação, o diploma entra em vigor ao fim de três meses.



Na redação, consta que os estabelecimentos devem ter um dístico que permite ou proíbe a entrada de animais.



Em caso de autorização, cabe sempre ao dono do estabelecimento estabelecer as regras de entrada de animais: quanto ao número, condição de aspeto e saúde do animal, bem como o comportamento.