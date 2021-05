Entrevista com o ministro dos Negócios Estrangeiros

Foto: Lusa

A pouco mais de 24 horas da cimeira social do Porto, a que se seguirá uma reunião informal de chefes de Estado e de Governo sob a Presidência Portuguesa da União Europeia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à Antena 1, considera que o acordo para a lei do clima é, até agora, o maior resultado já alcançado pela Presidência Portuguesa da União Europeia.