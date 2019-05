Entrevista. "Não podemos refazer a história", insiste Santos Silva

"Não podemos refazer a história e nós não podemos cometer o que seria uma enorme injustiça, que era tratar os professores, os magistrados e os militares de uma forma diferente daquela que tratamos a generalidade dos trabalhadores da Administração Pública ou mesmo a generalidade dos portugueses", afirmou Augusto Santos Silva na RTP.



O governante destacou ainda que o compromisso assumido pelo Executivo "foi ultrapassar a austeridade, virar a página da austeridade, repor as carreiras, repor o tempo a contar. Não foi recuperar o tempo perdido".



"Não é possível que um Parlamento em fim de legislatura condicione desta maneira a governação futura. A governação futura tem que ser decidida pelo eleitorado, que determinará, livre e soberanamente, a composição do próximo governo e o programa do próximo governo", vincou.