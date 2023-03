Entrevista RTP. Os sete anos de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República

O presidente da República é entrevistado esta quinta-feira pela RTP e jornal Público. Marcelo Rebelo de Sousa vai abordar as questões mais importantes a acontecerem em Portugal, numa altura em que vários assuntos marcam a agenda mediática: desde a TAP, à Igreja, desde a guerra na Ucrânia à crise da inflação vivida no nosso país. A entrevista acontece no dia em que o Chefe Estado completa sete anos de presidência.

21h07 - Professores. Contagem do tempo de serviço



Marcelo Rebelo de Sousa acredita que é essencial para os professores conseguir a recuperação do tempo de serviço, apesar de pensar que essa recuperação, sendo integral, não é financeiramente possível para o país.



“É preciso corrigir desigualdades entre professores. Há caminho para fazer e tem de haver da parte do governo e da parte dos professores essa predisposição para pensar nos alunos, nas famílias, na sociedade”.



O presidente acredita que a luta sindical tem mudado ao longo dos anos e que a greve dos professores tem mostrado isso mesmo, com novas orgânicas sindicais, como o S.TO.P. que cobrem todas as áreas de trabalho na escola.







21h02 - Contestação social em vários setores



Na avaliação do Presidente não existe um clima geral de contestação em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que o crescimento tímido do desemprego tem ajudado a essa situação.



Sobre a contestação que se vive no país, o presidente vê a mesma a acontecer no sistema judiciário, nos setor do ensino, na luta dos professores, que Marcelo considera ser uma luta justa, já que se de um “acumular” de situações nos últimos anos.



“Eu acho que o caminho é negociar. O Governo faz mal se romper negociações mesmo que tenha no bolso o que pensa ser uma situação unilateral. Os sindicatos e os professores não esquecerão”.



No entanto, o presidente diz que também os sindicatos têm de saber os limites da negociação e explica que isso é importante para se manter uma “sintonia com a opinião pública portuguesa”.







20h59 - Economia aberta que depende da Europa



Depois de questionado sobre o “ano perdido”, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que o mesmo levou ao atraso na execução do PRR, lembrando a inflação que chegou a Portugal após o início da guerra, prejudicando a coesão do país no período pós-pandemia.



“Num contexto de guerra e de gestão de crise, nós continuamos a gerir, sobretudo, nós. Estamos a gerir o dia-a-dia e portanto olha-se para o curto prazo e não para o longo prazo”.



Sobre os números de 2022, o presidente admitiu que foram melhores do que se esperava e que existiu controlo do défice. No entanto, fica evidente para o presidente que em “tempo de inflação” existe um sacrifício dos mais pobres e a classe média também se vê afetada.



Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que é necessário o crescimento da União Europeia para que haja crescimento em Portugal.



“Há uma responsabilidade, obviamente, dos governantes. Terão de encontrar as soluções para compensar essa gestão do dia-a-dia, o que não está a correr bem”.



O Chefe de Estado afirmou que presidente e primeiro-ministro têm uma leitura diferente da realidade. “Ele olha para o lado cheio do copo, eu olho para o lado meio vazio”.







20h53 - “Um ano perdido”



O presidente lembrou o início do seu segundo mandato enquanto presidente e falou de longo período eleitoral em que nasceu uma maioria absoluta “requentada, uma maioria cansada”. Marcelo Rebelo de Sousa realçou que o Governo arrancou quase três meses depois da eleição, já com uma guerra a decorrer e um orçamento por aprovar.





Durante seis meses, “tratou-se da guerra e energia”, disse Marcelo. “Portanto, tudo o que era o governo entrar em atividade só começou em setembro”. O Chefe de Estado explicou que houve um “tempo perdido” e que as vicissitudes no Governo também não ajudaram.





“Podemos dizer que é quase um ano em que por causa de vários fatores, há uma maioria que nasce já desgastada com seis anos de governo, a guerra, as consequências da guerra, a forma como nasceu o governo, a orgânica do Governo, o tempo ocupado pela gestão da guerra, leva a que praticamente um ano tenha sido perdido numa legislatura um pouco patológica”.







20h40 - Sete anos no Palácio de Belém







Nesta entrevista à RTP e ao jornal Público, Marcelo Rebelo de Sousa vai abordar temas como as demissões na TAP e ou a reação da Igreja Católica às denúncias de abusos sexuais.



Nesta entrevista, o Presidente da República será também questionado sobre a situação do país, no dia em que assinala sete anos na Presidência da República.



Em foco vão estar também temas como a subida da inflação e as dificuldades das famílias, o aumento da contestação social, as respostas do Governo aos problemas do país e também o ponto de situação da oposição.



A entrevista ao Chefe de Estado começa pelas 20h50, logo após o Telejornal.