Partilhar o artigo Escolha do juiz leva a averiguações do Ministério da Justiça Imprimir o artigo Escolha do juiz leva a averiguações do Ministério da Justiça Enviar por email o artigo Escolha do juiz leva a averiguações do Ministério da Justiça Aumentar a fonte do artigo Escolha do juiz leva a averiguações do Ministério da Justiça Diminuir a fonte do artigo Escolha do juiz leva a averiguações do Ministério da Justiça Ouvir o artigo Escolha do juiz leva a averiguações do Ministério da Justiça