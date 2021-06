Escritora Manuela Gonzaga saúda chegada de uma mulher à liderança do partido

Falando na abertura do Congresso do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que hoje se iniciou em Tomar (no distrito de Santarém), a mandatária da lista de Inês Sousa Real afirmou que "as mulheres parecem ter inventado uma outra forma de fazer política: menos piramidal, menos normativa, menos dogmática. E mais atenta ao diálogo com todos os seres".

Manuela Gonzaga, que discursou depois do ainda porta-voz do PAN, André Silva, lembrou as palavras da rainha D. Maria II, que em 1836 decretou a proibição das corridas de touros, declarando estas "um divertimento bárbaro, e impróprio de Nações civilizadas", apontando este como um dos exemplos que espera ser inspirador para os congressistas.

O VIII Congresso do PAN decorre hoje e domingo, em Tomar, e a lista da atual líder parlamentar é a única que vai a votos na reunião magna do partido.