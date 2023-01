Escrutínio prévio de governantes sobre a mesa do Conselho de Ministros

No debate parlamentar de quarta-feira, o primeiro-ministro confirmou que o presidente da República havia recusado a primeira solução apresentada.”, afirmou.“Apresentei uma outra solução alternativa que o presidente da República me autorizou a dizer que está de acordo e que submeterei amanhã ao Conselho de Ministros. Compreenderá que, por respeito aos meus colegas de Governo, não a diga aqui”, afirmou numa resposta ao líder parlamentar do PSD.

O primeiro-ministro dirigiu há uma semana uma carta ao presidente da República a sugerir a criação de um mecanismo de verificação no processo de indicação de governantes, ideia que já tinha abordado na véspera no Parlamento, no debate da moção de censura da Iniciativa Liberal.

António Costa revelou que leu alguns textos que Marcelo Rebelo de Sousa escreveu enquanto constitucionalista.”, frisou.António Costa recorreu a notas de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o artigo 187.º da Constituição em que são identificadas as competências do presidente da República, para afirmar que está de acordo.”.. A Constituição é muito clara: os restantes membros do Governo, para além do primeiro-ministro, são nomeados pelo presidente da República sob proposta do primeiro-ministro”, disse, considerando que não cabe ao chefe do Governo nomear os membros do executivo, mas escolhê-los.“Por isso entendi que a competência não podia ser gerida por mim, como bem entendesse. Mas devia-o fazer em diálogo institucional com o senhor presidente da República”, justificando que esta proposta deveria ser feita “em diálogo institucional” entre São Bento e Belém.“Não invertamos as coisas. Nada do Conselho de Ministros se pode sobrepor àquilo que a Assembleia da República decida livremente em matéria de revisão constitucional. É ao contrário”, afirmou António Costa no debate parlamentar.O primeiro-ministro defendeu que “”, apontou.Segundo o primeiro-ministro, “, essa introdução na fase em que o primeiro-ministro propõe e o Presidente da República nomeia, resulta verdadeiramente numa compressão das competências presidenciais, que não penso que esteja no espírito daquilo que é pretendido pelos diferentes proponentes da revisão constitucional”.“Aquilo que está em causa é simplesmente um mecanismo prévio à minha indicação ao presidente da República de forma a poder fazê-lo com melhor conhecimento relativamente aos factos que umas vezes tenho conhecimento e outras vezes não tenho. E assim poderei passar a ter de um modo mais sistemático”, esclareceu António Costa.