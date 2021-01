Especialistas pedem novos critérios para vacinação contra a Covid-19

Numa carta aberta, diversos especialistas pedem ao Governo para rever o critério do plano de vacinação contra a Covid-19. Querem que as pessoas com mais de 80 anos sejam vacinadas já. A próxima fase inclui os serviços de emergência pré-hospitalar e bombeiros, assim como os titulares dos órgãos de soberania. Dentro do Governo, a prioridade é dada ao primeiro-ministro, aos ministros de Estado e a mais seis membros do executivo.