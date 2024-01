Luís Montenegro diz que as listas da AD se distinguem das do PS pelo "espírito de renovação" e capacidade de atrair independentes.

O presidente do PSD entregou a lista de candidatos da Aliança Democrática por Lisboa, no Tribunal Judicial da Comarca.



Montenegro foi acompanhado pelo vice-presidente do CDS-PP, Paulo Núncio, e vários dos candidatos que integram a lista que da capital.