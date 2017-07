Partilhar o artigo Esquerda abstém-se e deixa passar projeto do CDS sobre direitos das pessoas em fim de vida Imprimir o artigo Esquerda abstém-se e deixa passar projeto do CDS sobre direitos das pessoas em fim de vida Enviar por email o artigo Esquerda abstém-se e deixa passar projeto do CDS sobre direitos das pessoas em fim de vida Aumentar a fonte do artigo Esquerda abstém-se e deixa passar projeto do CDS sobre direitos das pessoas em fim de vida Diminuir a fonte do artigo Esquerda abstém-se e deixa passar projeto do CDS sobre direitos das pessoas em fim de vida Ouvir o artigo Esquerda abstém-se e deixa passar projeto do CDS sobre direitos das pessoas em fim de vida