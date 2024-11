Esquerda e PAN querem debater "deveres de urbanidade" dos deputados em conferência de líderes

Num ofício a que a agência Lusa teve acesso, os líderes parlamentares do PS, BE, PCP, Livre e a deputada única do PAN solicitam ao presidente do parlamento "que seja inscrito na agenda da próxima Conferência de Líderes um debate sobre o cumprimento dos deveres de urbanidade e lealdade institucional por parte dos Deputados no desempenho das respetivas funções".

Este pedido surge depois de, na semana passada, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, ter feito algumas advertências aos deputados durante o debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2025.

Aguiar Branco alertou diversas vezes que estavam a assistir aos trabalhos alunos de escolas que visitavam o parlamento, e apelou para que fosse dado um bom exemplo a estes jovens.

Na sessão de encerramento, uma intervenção do líder do Chega suscitou fortes protestos por parte da bancada do PSD e levaram Aguiar Branco a apelar à "serenidade" dos parlamentares e a pedir que não fosse utilizado "vocabulário inapropriado" ou "gestos inapropriados".

"É um governo que é tão, tão, tão ladrão quanto era o ladrão anterior", disse, numa intervenção em que criticava "mais multas de trânsito, mais impostos sobre o consumo".