Esquerda garante chumbo. Moção de censura do CDS vai a votos

Esta é a segunda moção de censura apresentada pelo CDS-PP contra o atual Governo, sendo que a primeira, a 24 de outubro de 2017, se centrou nas falhas do Estado no combate aos incêndios desse ano.



Na altura o PSD também se juntou ao CDS, mas ainda assim a moção foi rejeitada com 122 votos contra.O partido de Cristas é o recordista na censura aos governos, sendo já a oitava moção que apresenta desde o 25 de Abril de 1974.



Também desta vez a esquerda decidiu apoiar o Governo, que conta já com os votos contra do PS, BE, PCP e PEV. O debate terá início às 15h00 desta quarta-feira e deverá terminar ao final da tarde.



O CDS-PP tem 12 minutos para abrir o debate, que tem início marcado para as 15h00. É o mesmo tempo de que o Governo disporá para responder, seguindo-se as rondas de perguntas e respostas. O encerramento terá 24 minutos: 12 para os centristas e 12 para o Executivo.



A moção de censura do CDS-PP foi anunciada na sexta-feira à tarde e a líder do partido, Assunção Cristas, justificou-a com "o esgotamento" do executivo, "incapaz de encontrar soluções" para o país e de só estar a pensar "nas próximas eleições".



Na terça-feira assumiu que queria eleições antecipadas e acusou o executivo de se ter transformado numa "verdadeira direção de campanha eleitoral" do PS, após a remodelação de domingo.



Primeiro-ministro “perdido”

c/ Lusa

“Este Governo está a fazer mal ao país”, afiançou. “Já não está a governar, e portanto está a empatar tempo”.Já António Costa considerou que a moção serve apenas para ver quem mais se destaca entre os partidos de direita e chegou mesmo a considerá-la um “nado morto”, visto que a esquerda deverá votar contra.Outra das falhas apontadas pelo CDS-PP no texto da moção de censura é a do investimento público em “mínimos históricos”, ao contrário “de todas as promessas”.Os três anos e meio de governação do PS foram, para o CDS, "uma oportunidade perdida", dado que caiu "a qualidade e capacidade dos serviços", ao mesmo tempo que se está a "agravar a carga fiscal" sobre os portugueses, "a maior carga de sempre"."O Governo falha às pessoas, falha na dimensão social, falha na economia, falha no investimento e falha na soberania e segurança dos portugueses", resume a moção, que faz ainda referência a um primeiro-ministro “perdido” e a um executivo “sem ambição”.Os centristas acusam o Governo de não fazer “o que devia para estimular” a economia e de comprometer Portugal na União Europeia ao “apoiar o fim da regra da unanimidade em matéria fiscal”.