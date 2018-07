Esquerda não poupa críticas à aprovação das leis do trabalho

Os partidos à esquerda do PS não poupam nas críticas e dizem que os socialistas votaram à direita.



Do lado do Bloco de Esquerda o deputado José Soeiro diz que na discussão na especialidade o PS vai ter oportunidade de escolher, se vota à esquerda ou à direita.



Esta opinião é partilhada pelo secretário-geral do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, que no entanto separa este diploma das questões relacionadas com o Orçamento do Estado para 2019.





Em resposta, o líder parlamentar socialista, Carlos César, diz que o partido vai analisar as propostas que surgirem, mas deixa a garantia de que o PS não tem preferência em negociar com os partidos da direita. Carlos César que sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano deixou também a confiança de que vai ser possível chegar a acordo com os partidos à esquerda.