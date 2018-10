Esquerda parlamentar "chumba" estatuto fiscal do interior proposto pelo CDS

Lusa25 Out, 2018, 17:33 | Política

O PSD e o deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) votaram a favor de alguns dos projetos e abstiveram-se noutros.

Após um debate, marcado pelo CDS, que se prolongou por quase 02:30 horas, apenas centristas e sociais-democratas defenderam as medidas propostas no estatuto fiscal do interior, enquanto PS, BE, PCP e PEV criticaram a proposta e o calendário, em cima do debate do Orçamento do Estado.

Para Fernando Anastácio, do PS, se o CDS quisesse aprovar estas propostas, apresentá-las-ia no debate do Orçamento do Estado de 2019, e a socialista Hortense Martins respondeu que o Governo está a tomar medidas de incentivos para tentar fixar população.

Na semana anterior a este debate, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, anunciou que, se fosse chumbado, o partido reapresentaria as medidas no debate sobre o orçamento do próximo ano, que se prolonga até novembro no parlamento.