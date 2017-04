Esquerda promete oposição ao governo e este recuperação de direitos e rendimento via emprego

A estratégia: garantir excedente orçamental que permita pagar a dívida... É a versão 2017 do Plano de Estabilidade. Até 2021 serão 19 mil milhões de euros de poupança. Depois, durante pelo menos mais uma década, cinco por cento do PIB ao ano.



O Bloco de Esquerda afirma que não concorda com a estratégia e não se sente . O PCP segue a mesma linha e os Verdes lembram Mário Centeno dos compromissos de devolução de rendimentos aos portugueses.



À esquerda exigem-se mexidas profundas e imediatas nos escalões do IRS... A resposta: mexer sim mas faseadamente. A recuperação de rendimentos, lembra o ministro, tem outras formas.



"Portugal é o país onde o desemprego mais desce na União Europeia e o emprego em Portugal cresceu no final do ano o dobro da média europeia. É aqui que se dá a verdadeira recuperação de rendimentos".



Em março registou-se a maior queda do desemprego dos últimos 28 anos - 18%. São Menos 104 mil pessoas do no mesmo mês do amo passado estavam desempregadas.



No Jornal 2 o Secretário de Estado do Emprego reconhece que "muitos destes novos postos de trabalho correspondem ainda a lugares não permanentes". Miguel Cabrita lembra que é no setor dos serviços que o maior número de novos empregos se estão a criar, "mas também em setores industriais que há muitos anos não criavam emprego, ou então em áreas que foram muito atingidas pela crise como a construção".



O governante lembra que estes contratos precários tenderão com a consolidação da recuperação económica a tornar-se permanentes e garante que o Estado vai dar o exemplo.



"O governo está já a montar tudo para que as comissões (que vão regularizar os precários ao serviço do Estado) possam dar inicio ao seu trabalho ainda esta próxima semana".



A tarefa de admitir aos quadros milhares de pessoas que com vínculos precários ocupam lugares que correspondem a necessidades permanentes do Estado vai desenrolar-se até ao final do ano.



Miguel Cabrita reconhece que "ao longo do tempo se foram acumulando situações que não deveriam ter acontecido", mas ainda assim lembra que no setor público as condições de contratação são mais favoráveis do que no privado. "O Estado, enquanto empregador, tem que dar o exemplo, mas também nas politicas ativas de emprego tem essa obrigação. Queremos mais emprego, mas queremos também melhor emprego", afirma.



De resto o governo acredita que este ano a criação de novos empregos vai acelerar já que o investimento vai crescer. No que toca ao setor público serão 35%. Um compromisso no âmbito do Programa Nacional de Reformas que esta quarta feira a oposição de direita criticou duramente no parlamento por "não ter qualquer reforma".



PSD e CDS-PP lembram que o país desceu o ano passado oito posições no ranking europeu da competitividade, e acusam o governo de ter colocado o país na sétima posição no que toca à execução dos fundos comunitários depois de este ter liderado a tabela europeia nos anos da crise,



Pedro Marques, o responsável pela pasta das Infraestruturas e do Planeamento lembra que o executivo não encontrou qualquer concurso lançado, e garante que depois de uma ano de preparação mais de cinco mil milhões de euros estão já aplicados no terreno no âmbito do programa Portugal 2020. Este investimento público será uma alavanca para retirar do desemprego mais portugueses.



Esta quarta-feira, durante o debate parlamentar sobre os planos de Reformas e Estabilidade, Mário Centeno recordou que resolver o crédito mal parado é para a única forma de colocar os bancos a financiar a economia, e garantir também por essa via o crescimento do país.



O Ministro das Finanças respondia a críticas da anterior titular da pasta. Maria Luís Albuquerque apontava o dedo ao governo de se estar a preparar para autorizar que as imparidades dos bancos sejam refletidas nos prejuízos de forma diluída ao longo de 15 anos.