"Esta é a grande remodelação de António Costa", diz Raul Vaz

Foto: Tiago Petinga - Reuters

Deixam o Governo a caminho do Parlamento Europeu, numa remodelação que o comentador de política da Antena 1 descreve como "a grande remodelação de António Costa".



Raul Vaz refere ainda que esta remodelação tem um enorme significado político e que a subida de Pedro Nuno Santos a ministro tem uma relevância extraordinária. No entender do comentador este elemento "significa a face mais exuberante da linha à esquerda do Partido Socialista."



A tomada de posse dos novos governantes está prevista para segunda-feira.