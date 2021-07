Estado da Nação. PCP vê país com grandes problemas

“O estado da nação é, naturalmente, um estado de grandes problemas económicos e sociais, que decorrem da epidemia e das medidas restritivas tomadas em resposta à epidemia, e que vieram trazer ao de cima muitas das principais vulnerabilidades do nosso país. Um país dependente em relação ao estrangeiro. Quando precisávamos de ventiladores não tínhamos como os produzir”, disse o líder parlamentar comunista, João Oliveira, antes do debate sobre o Estado da Nação, na quarta-feira.



Para o parlamentar, o estado da nação é também assinalado pelas “dificuldades que atingem milhares de trabalhadores que, neste momento, estão a ser vítimas de despedimentos coletivos” e de outros “problemas muito acentuados” que afetam a vida dos portugueses.



Na retrospetiva da última sessão legislativa, o deputado identificou os principais flagelos de Portugal: a falta de investimento na produção nacional, em particular, na saúde, na educação e nos serviços públicos, redução de salários e de postos de trabalho, perda de direitos dos trabalhadores decorrente de abusos laborais justificados com a pandemia.



Na ótica de João Oliveira, há “áreas que são absolutamente chave para a vida nacional”, como, por exemplo, as telecomunicações e os combustíveis, mas estão “na mão de meia dúzia de grupos económicos que, dominando esses setores estratégicos, acabam por dominar importantíssimas áreas” do país.



Por isso, é preciso encontrar uma “política verdadeiramente alternativa”, acrescentou, através da recuperação do “controlo público desses setores estratégicos” para estar “na mão de quem tem decidido politicamente o destino do país a capacidade de utilizar todas essas empresas e setores estratégicos como alavanca para o desenvolvimento nacional”.



De fora não podem ficar reivindicações prementes, como, por exemplo, “o aumento geral dos salários, incluindo do salário mínimo nacional”.



O debate sobre o Estado da Nação está agendado para quarta-feira, na Assembleia da República, e tem duração prevista de quase quatro horas. O Governo e os partidos com representação parlamentar vão analisar em retrospetiva a última sessão legislativa.