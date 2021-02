Estado de emergência. PS quer continuação da "pujança" na resposta económica e financeira

Após reunião com o Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência, o Partido Socialista sublinhou que as medidas impostas neste confinamento "têm produzido resultados encorajadores" e alertou para a importância de se manter a "pujança" na resposta económica e financeira à crise que o país atravessa.