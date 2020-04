Estado de emergência termina sábado à meia-noite

Foto: Mário Cruz - Lusa

É praticamente o fim anunciado do estado de emergência em Portugal. Marcelo rebelo de Sousa esteve no Infarmed, com o primeiro-ministro, os partidos políticos e os especialistas da Saúde e no final dessa reunião informou que tudo se encaminha para este desfeixo