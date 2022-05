"Estado deve ter posição bastante tímida e recuada" nos media

Pedro Adão e Silva respondia ao PSD na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que está a decorrer.

"Em relação aos apoios à comunicação social local e regional, o meu compromisso é retomar o trabalho que estava a ser feito e a seu tempo teremos resposta", salientou o governante.

"Mas, também em relação a esse tema em geral da comunicação social, julgo que está a excluir a RTP desta equação, está a falar de outro tipo instrumentos, tenho para mim que o Estado deve ter uma posição bastante tímida e recuada naquilo que é a relação com o setor", sublinhou Pedro Adão e Silva.

"Deve ter instrumentos de apoio, mas não contem comigo para grande ativismo do ponto de vista do setor, acho que isso não é benéfico para nenhuma das partes", acrescentou o ministro da Cultura.