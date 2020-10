Estado Islâmico. Ana Gomes critica inoperância do Governo no repatriamento de crianças

Ana Gomes foi ouvida em tribunal como testemunha do português acusado de envolvimento com o Estado Islâmico. A antiga eurodeputada confirmou que recebeu pedidos de ajuda do arguido Rómulo Costa para repatriar as mulheres e filhos dos irmãos que tinham morrido em combate na Síria.