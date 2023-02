"Compatibilizar direitos". Costa exclui inconstitucionalidade no Programa Mais Habitação

“A convicção que temos é que todas as medidas que apresentamos respeitam escrupulosamente a Constituição e que o direito de propriedade é um direito fundamental”, começou por sustentou o chefe do Governo na tarde de quinta-feira, durante a conferência de imprensa para a apresentação do conjunto de medidas para a habitação.“Mas, como todos os direitos,, que já é um princípio bastante antigo e que naturalmente tem de ser tido em conta nestas retrições”, prosseguiu António Costa.”, completou.O Governo anunciou na quinta-feira, após uma reunião do Conselho de Ministros, as medidas inscritas no Programa Mais Habitação ; entre outras, prevê-se a disponibilização de mais solos para construir habitação, incentivos à construção por parte de privados e incentivos fiscais aos proprietários para colocarem casas no mercado de arrendamento.. Estipula ainda ae que famílias que vendam casas para pagar empréstimos fiquem isentas de mais-valias.A oposição multiplicou entretanto as críticas ao pacote governativo de medidas para a habitação., acrescentando que estas medidas não permitem resolver os problemas do sector.Por sua vez, inquilinos e proprietários fazem, de um ponto de vista geral, uma avaliação positiva das medidas. Todavia, evidenciam preocupação com o calendário de execução., quando o papa Francisco estiver em Lisboa.

“Ataque à propriedade privada”

Para a Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), as medidas do Governo de Costa para o arrendamento constituem um “ataque à propriedade privada”, além de erodirem a confiança nos investidores., afirma em comunicado o presidente da APPII, Hugo Santos Ferreira.São seis os pontos a sustentar as críticas da estrutura: a crise na habitação exige um pacto de regime de longo prazo; a inexistência de medidas e incentivos para a construção nova; a faltam de medidas para os jovens; o ataque ao Turismo e aos estrangeiros; o “assalto” à propriedade privada; a supressão dos vistos“O Governo criou junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros um grupo de trabalho para estudar o impacto do programa dos vistosno país? Onde está esse grupo de trabalho, onde está o estudo, que contraria a realidade dos números?”, questiona-se a APPII.A associação considera “essencial” estabilizar o regime do arrendamento para “voltar a trazer confiança” ao mercado e entende que o programa apresentado pelo Governo “faz tudo e o seu contrário”, ao



c/ Lusa