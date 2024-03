Estado social atingiu o seu pior momento desde o 25 de Abril - Montenegro

Luís Montenegro discursava num comício em Coimbra e acusou o PS de estar fechado à sociedade, achando-se autossuficiente, e prometeu, se formar Governo, manter a abertura a independentes da coligação Aliança Democrática (AD).

"Foi com um Governo de esquerda, aliás, um não, três governos de esquerda seguidos, que o Estado social atingiu o seu pior momento desde o 25 de Abril. Foi exatamente agora que o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que a escola pública, que as políticas públicas da habitação, da cultura, do desporto, atingiram o seu pior momento", declarou.

Segundo Luís Montenegro, os serviços públicos pioraram, "porque a conceção socialista é entender que o Estado consegue resolver tudo por si, o PS confunde o Estado com o partido e o partido com o Estado, e isso não mobiliza as forças da sociedade".

"Nós temos de mobilizar as forças da sociedade", defendeu, num almoço comício na Escola Básica Eugénio de Castro, em que segundo a organização estavam presentes cerca de 1.500 pessoas.

O presidente do PSD assinalou que era "o primeiro filiado partidário a usar da palavra" neste comício, depois do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, do ex-dirigente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes e da cabeça de lista da AD neste distrito, a advogada Rita Júdice.

Luís Montenegro apresentou a AD como uma coligação entre PSD, CDS-PP e PPM, que "junta os melhores quadros que os partidos políticos têm, e têm muitos", mas que "junta a isso aquilo que a sociedade tem de melhor".

"É esse o espírito da AD e vai ser esse o espírito do próximo Governo de Portugal", acrescentou.