"Estamos em condições de apresentar governo", argumenta PSD Madeira

João Cunha e Silva, do PSD Madeira, garante que o partido está pronto a apresentar uma proposta de Governo, se for essa a decisão do representante da República para a Madeira, que esta sexta-feira recebeu o PS e o PSD, e encerrou as audições aos partidos com representação parlamentar, depois da exoneração do presidente do Governo regional e consequente demissão do executivo de coligação PSD/CDS-PP com o apoio parlamentar do PAN.