"Estamos empenhados em fazer o nosso trabalho" garante Luis Montenegro

"Estamos empenhados em fazer o nosso trabalho" afirmou, na chegada a Óbidos para o primeiro Conselho de Ministros informal, com todos os 11 ministros e 41 secretários de Estado.



O novo primeiro-ministro sublinhou a importância de "estarmos todos reunidos para tratarmos do programa de Governo" e "empenhados em fazer diferente para fazer a diferença".



Em resposta às críticas de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, ao programa do novo Governo, Luís Montenegro referiu que "as promessas de campanha são para cumprir".



O primeiro-ministro afirmou igualmente não estar arrependido da mudança do logótipo do executivo, como primeira medida assumida da governação. "Era o que faltava", reagiu.