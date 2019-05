Partilhar o artigo "Estão criadas as condições para que haja uma crise política", diz Raul Vaz Imprimir o artigo "Estão criadas as condições para que haja uma crise política", diz Raul Vaz Enviar por email o artigo "Estão criadas as condições para que haja uma crise política", diz Raul Vaz Aumentar a fonte do artigo "Estão criadas as condições para que haja uma crise política", diz Raul Vaz Diminuir a fonte do artigo "Estão criadas as condições para que haja uma crise política", diz Raul Vaz Ouvir o artigo "Estão criadas as condições para que haja uma crise política", diz Raul Vaz