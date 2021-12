Estão escolhidos os primeiros candidatos do PSD às eleições legislativas

No Porto é Sofia Matos - que já foi secretária geral da JSD - quem vai encabeçar a lista.



Paulo Mota Pinto - presidente da mesa do congresso - vai ser o primeiro nome por Leiria.



André Coelho Lima será o cabeça de lista por Braga



Hugo Carvalho que nas últimas legislativas foi o primeiro candidato pelo Porto encabeça agora a lista por Viseu.



A escolha dos cabeça de lista é uma competência do Presidente do partido Rui Rio.



As listas vão ser votadas esta noite na reunião do Conselho Nacional, num processo que tem sido polémico.



Paulo Rangel, o candidato derrotado nas diretas, vai participar na reunião.



Rio e Rangel têm conversado para pacificar todo este processo.