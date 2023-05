"Estarei mais atento". Marcelo não dissolve Parlamento mas deixa recado ao Governo

O presidente da República quebrou o silêncio e falou ao país sobre o caso de João Galamba, cuja demissão não foi aceite pelo primeiro-ministro. Antes do seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com António Costa.

Mais atualizações

21h05 - Bloco volta a denunciar "as mentiras" dos ministros deste Governo



Mariana Mortágua diz ao país que pode confiar no BE para fiscalizar a ação do atual executivo e acusa primeiro-ministro e Presidente de estarem enredados no que chama de maioria absoluta arrogante e prepotente.

21h00 - PCP diz que nada impede Governo de dar resposta aos problemas das pessoas



Paula Santos sublinhou que o Governo tem o apoio de uma maioria absoluta, devendo concentrar-se nas questões e nos problemas essenciais do país.

20h54 - Livre lamenta inexistência de um plano para sair desta crise



Rui Tavares sublinhou o recado do seu partido para o problema que representava a maioria absoluta. O líder do Livre quer outra maneira de fazer política em Portugal.

20h52 - IL diz que Costa e Marcelo são "co-responsáveis daquilo que vier a acontecer nos próximos tempos"



Rui Rocha, presidente do Iniciativa Liberal, diz que o primeiro-ministro "amarrou o seu destino político a João Galamba" e o Presidente da República "amarrou a avaliação deste seu mandato aos próximos tempos de governação de António Costa".



Por esse motivo, Rui Rocha considera que "a partir de agora, são ambos co-responsáveis daquilo que vier a acontecer nos próximos tempos do ponto de vista da solução governativa".

20h50 - Chega aponta dedo a Marcelo por não dissolver Assembleia da República



O deputado Pedro Pinto censura o Presidente da República por não ter tido a decisão de colocar um ponto final a este Governo, que considera que não é estável.

20h45 - PAN sublinha desejos de Marcelo de estabilidade política e governativa



Inês Sousa Real diz que o discurso do Presidente da República foi ao encontro do que o PAN considera serem as prioridades políticas neste momento: garantir a estabilidade para que sejam cumpridas políticas que resolvam os problemas dos portugueses.

20h35 - PSD responsabiliza Costa e Governo por instabilidade que leve a eleições antecipadas



Hugo Soares diz que é agora necessário um reforço da vigilância relativamente à ação do Governo. O secretário-geral do PSD sublinha que um Governo que não assume a sua responsabilidade é um Governo que perde a confiabilidade, ferido na sua autoridade e credibilidade.

20h24 - "Terei de estar ainda mais atento"





“Terei de estar ainda mais atento à questão da responsabilidade política e administrativa daqueles que mandam”, afirmou Marcelo.



“Terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia-a-dia para evitar recurso a poderes de exercício excecional que a Constituição me confere”, acrescentou.





Marcelo concluiu que estas “são as lições para o Presidente da República num momento em que a responsabilidade dos governantes não foi assumida como deveria ter sido com a exoneração do ministro das Infraestruturas”.







A primeira lição que Marcelo retira é “ser garantia de estabilidade com todos os órgão do poder político a começar pelos órgãos de soberania”



A segunda é “ter sempre presente, como último fusível de segurança político que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar ainda de forma mais intensa que os que governam cuidam mesmo da responsabilidade, da confiabilidade, da credibilidade e da autoridade”.



Para que estas duas conclusões retiradas sejam passíveis de concretização, o Presidente da República espera poder contar “com a sensatez, o sentido de Estado e o patriotismo de todos e, claro está, com a experiência, a prudência e a sabedoria do povo português”.







20h20 - “Comigo não contem para criar conflitos”, diz Marcelo



O chefe de Estado diz que continua a preferir a estabilidade, recusando dissolver a Assembleia da República.



“Os portugueses dispensam esses sobressaltos, essas paragens, esses compassos de espera, num tempo como este, em que o que querem é ver os governantes resolverem os seu problemas do dia-a-dia”, justificou.





“Penso ter conseguido manter a estabilidade” nestes sete anos, disse Marcelo. “Comigo não contem para criar conflitos”, sublinhou.





“Não haverá nenhuma vontade da minha parte de juntar problemas aos problemas que os portugueses já têm”, reiterou.







20h15 - “No passado foi sempre possível acertar agulhas. Desta vez não”



"Foi pena, não por razões pessoais ou de disputa entre cargos, mas por razões de interesse nacional", afirmou Marcelo.







20h10 - "Responsabilidade é mais do que pedir desculpa"





“A responsabilidade política e administrativa é essencial para que os portugueses naquelas e naqueles que governam. Não se revolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido. Responsabilidade é mais do que pedir desculpa”, disse o chefe de Estado, em jeito de recado a João Galamba.





“Foi por tudo isto que entendi que o ministro das Infraestruturas deveria ter sido exonerado e que ocorreu uma divergência de fundo com o primeiro-ministro”.

“É pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer. Não se afasta por razões de consciência pessoal de quem aprecia essa responsabilidade por muito respeitáveis que sejam”, acrescentou.





20h04 - "Onde não há responsabilidade, não há autoridade", diz Marcelo







Marcelo Rebelo de Sousa diz que os portugueses “esperam um poder político que resolva mais e melhor os seus problemas”.



“Isso exige capacidade, confiabilidade, credibilidade, respeitabilidade, autoridade. Onde não há responsabilidade, não há autoridade, respeito, confiança credibilidade”, acrescentou.



“Um governante sabe que ao aceitar sê-lo, aceitar ser responsável por aquilo que faz e não faz e por aquilo que fazem ou não fazem aqueles que escolhe e nos quais é suposto mandar”, afirmou.





“Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolhe manter na sua equipa mais próxima, no seu gabinete, a acompanhar um dossier tão sensível como a TAP, e merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República?”, questionou.



“Como pode esse ministro não ser responsável por situações rocambolescas, muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis, suscitadas por esse colaborador, levando a apelar aos serviços mais sensíveis de proteção da segurança nacional, que estão ao serviço do Estado e não de Governos?”, continuou.







19h45 - Costa sai do Palácio de Belém







António Costa já abandonou o Palácio de Belém, 15 minutos antes da hora marcada para a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa ao país. O primeiro-ministro e o Presidente da República estiveram reunidos durante cerca de uma hora e 15 minutos.







18h35 - António Costa já chegou a Belém





O primeiro-ministro já chegou ao Palácio de Belém onde se vai reunir com o Presidente da República, antes do discurso que fará ao país às 20h00.









Tudo indica que esta se trata da reunião semanal normal entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, que habitualmente decorrem às quintas-feiras. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa deverá adiantar a António Costa o teor do seu discurso de hoje à noite.





18h20 - O que pode decidir o chefe de Estado?









O incidente que envolveu o Ministério das Infraestruturas, e que teve a intervenção das secretas, levou o Presidente da República a exigir ao primeiro-ministro a demissão de João Galamba. Mas António Costa decidiu manter o governante. O presidente da República fala hoje ao país, às 20h00, em relação à situação política atual.

Marcelo Rebelo de Sousa emitiu de imediato uma nota onde salientou que discordava desta solução e onde lembrava que não poderia exonerar um ministro por iniciativa própria.





Há agora três possibildades a ter em conta. Marcelo Rebelo de Sousa poderá manter tudo como está ou decidir pela dissolução da Assembleia da República, que implicaria a realização de eleições antecipadas, ou pela demissão do Governo.