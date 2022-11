No livro "O Governador", Carlos Costa, que liderou o Banco de Portugal entre 2010 e 2020, acusa o atual chefe do governo de intromissão política junto do supervisor bancário no processo que levou ao afastamento de Isabel dos Santos do BPI.





O Presidente da República desfiou a cronologia dos factos para concluir que o então chefe do banco central português concordou com a decisão.