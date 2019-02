"Este consegue ser o Governo dos pequeninos", critica Negrão

Foto: Rui Farinha - Lusa

Na abertura das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até sexta-feira no Porto, Fernando Negrão criticou António Costa por ter remodelado o Governo a poucos meses do fim da legislatura, "sobrepondo os interesses meramente partidários aos interesses do país", e pelas suas escolhas.



"Mas é sobretudo censurável por uma questão de ética, ao fechar cada vez mais o círculo das escolhas governamentais a critérios de consanguinidade ou de relações familiares, critérios que nenhum parentesco devia ter com um regime democrático consolidado", criticou.







A jornalista Ana Isabel Costa traz-nos mais pormenores