"Este não vai ser um ano fácil". André Ventura antevê "nuvens" para o Chega

O Chega marcou a rentrée política com um jantar em Lagos, no Algarve, durante o qual o líder do partido anteviu um ano difícil.

Depois de dar os parabéns aos deputados nacionais e regionais do Chega, André Ventura assestou baterias ao Tribunal Constitucional, que voltou a indeferir a última convenção do partido, ironizando com o facto dos juízes se terem reunido "em agosto".



"Não conheço mais nenhum partido que tenha tido de fazer cinco convenções em quatro anos, não somos menos competentes do que outros mas sim os mais perseguidos", afirmou Ventura.



"O TC tem de decidir o que quer ser", acusou Ventura para quem o organismo tem funcionado como uma força ou de bloqueio.



O líder do Chega acusou ainda o Partido Socialista e o Partido Social Democrático, que nomeiam os juízes do Tribunal Constitucional, de quererem "anular o seu principal oponente. Isto não é democrático".



"Vamos lutar até ao fim pela dignidade deste partido", garantiu André Ventura sob uma chuva de aplausos. "Ganhem-nos nas urnas", desafiou, ao antecipar ainda as eleições na Madeira.