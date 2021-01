Estirpe inglesa obriga a fechar escolas

A nova estirpe pode mudar muito do que o governo dava como certo. A carga viral é maior. A capacidade de transmissão também.



Por isso, há apenas uma excepção: ficam abertas as escolas para os filhos dos profissionais de serviços que não podem parar. Continuam a ser asseguradas também as refeições às crianças que beneficiam de acção social escolar.



Nos apoios, António Costa volta ao modelo do ano passado. E regressam os apoios às famílias com crianças de idade inferior a 12 anos. Terão as suas faltas justificadas ao trabalho. Quanto aos apoios são precisamente os mesmos. Correspondem a 66% do vencimento.



É tudo reavaliado em 15 dias.