Eurico Brilhante Dias líder parlamentar do PS e João Torres secretário-geral adjunto

Segundo fontes socialistas, estes nomes foram avançados por António Costa numa reunião com o novo Grupo Parlamentar do PS.

João Torres, antigo líder da JS, vai suceder no cargo de secretário-geral adjunto a José Luís Carneiro, que assumirá as funções de ministro da Administração Interna no XXIII Governo Constitucional.

Já Ana Catarina Mendes, que deixa a liderança da bancada do PS, vai ser ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

Eurico Brilhante Dias foi secretário de Estado para a Internacionalização, enquanto João Torres desempenhou as funções de secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.