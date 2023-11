Eurodeputados não socialistas querem explicações sobre Mário Centeno

Os eurodeputados dos partidos não socialistas vão pedir explicações a Christine Lagarde sobre Mário Centeno. Na carta a que a RTP teve acesso o Partido Popular Europeu, da família política do PSD e do CDS, questiona a imparcialidade do governador do Banco de Portugal depois de ter sido convidado pelo primeiro-ministro para ficar à frente do Governo caso o Presidente não avançasse com a dissolução da Assembleia da República.