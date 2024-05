Europa em Portugal - "Os portugueses não têm nenhum problema genético com a participação cívica”

A investigação em participação cívica tem sido feita em comunidades locais, como foi o caso do Bairro da Anta na Maia, onde vive uma população de etnia cigana, mas, também, com migrantes no perímetro da Universidade de Aveiro.

É o que defende José Carlos Mota especialista em políticas do território e participação cívica, o professor da Universidade de Aveiro, que liderou projetos de investigação em Lousada, Maia e Serras do Porto.Em curso, está o Laboratório do Clima em Matosinhos, que tem como objectivo perceber como os munícipes daquele concelho da área metropolitana do Porto podem ter um papel concreto para tomar consciência e concretizar a nível individual uma acção para atenuar a progressão das alterações climáticas.

José Carlos Mota. Fotografia: António Jorge



José Carlos Mota e os parceiros de investigação têm como certo que os processos de participação não representam um problema perante questões do interesse colectivo, pelo contrário, são uma solução, porque a experiência tem ditado que todos participam. É preciso é aplicar a metodologia certa para cada circunstância, diz sem hesitações.





O investigador conclui que ouvir as populações em temas de proximidade ou de espectro mais amplo, como a imigração, é essencial. As ferramentas existem, são várias e conhecidas, é essa a transição que falta em Portugal, sublinha José Carlos Mota.