Europeias. A dias de votação, franceses não manifestam muito interesse nas eleições

O voto nas Eleições Europeias não é assunto à mesa dos restaurantes franceses.



Num esforço de combate à abstenção a Comissão Nacional de França envia para casa de todos os eleitores, as promessas de todos os candidatos, mas sem grande sucesso.



Com os eleitores de costas voltadas, as eleições de domingo são o "tudo ou nada" para os candidatos. São esperados 47 milhões de eleitores para eleger 79 eurodeputados.